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  • 29.12, 12:28

СМИ сообщили о планах разделения Сирии на зоны влияния

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СМИ сообщили о планах разделения Сирии на зоны влияния

СМИ сообщили о планах разделения Сирии на зоны влияния

Иностранные СМИ сообщили, что Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном.

Информация об этом появилась в агентстве Reuters, которое ссылается на несколько собственных источников.

По данным агентства, сирийский президент Башар Асад останется на своем посту до следующих выборов. После этого главой государства станет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.

При этом Reuters отмечает, что соглашение находится в стадии разработки, позже оно будет согласовано с сирийскими властями, оппозицией, странами Персидского залива и США. По данным источников агентства, в итоге в Сирии будет создано несколько автономий в рамках федеральной структуры, контролируемой президентом Асадом.

Ранее СМИ сообщили о том, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия и в ближайшее время намерены предложить сторонам сирийского конфликта прекратить боевые действия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение поиска политического урегулирования в Сирии действительно ведется. Предполагается, что площадкой для мирного диалога между сирийскими властями и оппозицией станет столица Казахстана Астана.

В свою очередь турецкие СМИ утверждают, что перемирие в Сирии может вступить в силу в любую минуту.

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