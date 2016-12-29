Центробанк отобрал лицензии у двух московских банков

Московские «Банк на Красных воротах» и банк НКБ остались без лицензий.
В ЦБР отметили, что крайняя мера воздействия в отношении НКБ принята в связи реальной угрозой интересам кредиторов и вкладчиков. При этом руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации ее деятельности.
По тем же причинам отозвана лицензия на осуществление операций у «Банка на Красных воротах» (БНКВ).
НКБ и БНКВ — участники системы страхования вкладов. По данным на 1 декабря, БНКВ по величине активов занимал 275-е место в банковской системе РФ, а НКБ — 527-е.
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