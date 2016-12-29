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  • 29.12, 09:26

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка на Красных воротах»

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ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка на Красных воротах»

ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка на Красных воротах»

В сообщении Центробанка говорится, что лицензия на осуществление банковских операций у «Банка на Красных воротах» отозвана с 29 декабря.

Банк России: «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом „O Центральном банке Российской Федерации“, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Также стало известно, что Банк России сегодня ограничил на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у компании «ВТБ Страхование».

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