ЦБ РФ отозвал лицензию у «Банка на Красных воротах»

В сообщении Центробанка говорится, что лицензия на осуществление банковских операций у «Банка на Красных воротах» отозвана с 29 декабря.

51 банки

страхование

Центробанк

: «Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом „O Центральном банке Российской Федерации“, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».Также стало известно, что Банк России сегодня ограничил на два месяца действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у компании «ВТБ Страхование».