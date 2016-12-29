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  • 29.12, 03:22
Вирусологи рассказали об опасности мутировавшего штамма ВИЧ. Азия, ВИЧ, СПИД, болезни, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вирусологи рассказали об опасности мутировавшего штамма ВИЧ

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Вирусологи рассказали об опасности мутировавшего штамма ВИЧ

Вирусологи рассказали об опасности мутировавшего штамма ВИЧ

    Российские эпидемиологи сообщили, что в стране появилась новая, более опасная модификация вируса иммунодефицита человека. И мутировавший вирус стремительно распространяется по России.

    По словам врачей, зараженные этим вирусом уже есть в Москве и нескольких других городах. Насколько опасен модифицированный штамм, выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.

    С сенсационным заявлением выступил вирусолог Эдуард Карамов. Он сообщил, что отечественный ВИЧ смешался с завезенным в страну из Азии, и появился гибрид — ВИЧ А63. И этот новичок, как утверждает ученый, очень активно распространяется.

    Карамов объясняет: новый штамм своем не похож на западноевропейские, американские, африканские и китайские вирусы. А63 появился по вине трудовых мигрантов, которые завезли свой вирус в Россию из Средней Азии. Гибрид гораздо опаснее своих «родителей». Это подтверждают и нескорые зарубежные коллеги Карамова.

    Паскуале Ферранте, профессор вирусологии Миланского университета: «А63 распространился, главным образом, в Сибири, и имеет истоки происхождения в Азии. Максимальное скопление людей, зараженных этой болезнью, в Новосибирске и Тюменской области. Современная медицина не способна повлиять на вирус во всех его вариантах».

    Карамов, который первым заявил о новой опасности, призывает внимательно следить за процессом так называемой гибридизации вирусов. Однако в Федеральном центре СПИД считают, что ученый сгущает краски, и поводов для паники нет.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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