В России появился новый опасный ВИЧ

Новый вирус иммунодефицита человека образовался в России в результате смешения ранее доминировавшего на территории страны штамма и нового агента, занесенного из Средней Азии.ТАСС.
По словам Карамова, вирус AG, которым уже заразилось «огромное количество людей», пришел в страну вместе с мигрантами из Средней Азии. При этом он смешался с наиболее распространенным в России штаммом A1 и таким образом появился новый вирус A63.
Эдуард Карамов: «У нас совершенно уникальная ситуация. У нас вирус иной чем в Западной Европе, США, Африке, Китае. Но ситуация существенно и быстро меняется. Сейчас вместе с мигрантами рабочими из Средней Азии пришел новый вирус AG… Перезаразив огромное количество людей, в том числе в Москве, он смешался с нашим главным русским A1 и появился новый вирус A63, который гораздо опаснее родителей».
Карамов также пояснил, что для профилактики и борьбы с распространением ВИЧ в России необходимо проводить мониторинг гибридизации и смешения вирусов иммунодефицита человека. В связи с этим он предложил создать межведомственную комиссию по изучению ВИЧ, где главную роль играла бы РАН.
Ранее президент РАН Владимир Фортов поручил главе центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академику Вадиму Покровскому донести предложения научного сообщества до исполнительной власти России с целью принятия необходимых решений.
Покровский в свою очередь рассказал, что некоторые ученые считают перспективной внутриклеточную иммунизацию, то есть введение в клетки информации, подавляющей опасный агент. По словам Покровского, в Центральном НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора уже ведутся работы в этом направлении.
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