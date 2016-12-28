#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 21:19

Charlie Hebdo поглумился над крушением Ty-154

3 комментария
Charlie Hebdo поглумился над крушением <nobr>Ty-154</nobr>

Charlie Hebdo поглумился над крушением Ty-154

Charlie Hebdo поглумился над крушением <nobr>Ty-154</nobr>
  • Фото: charliehebdo.fr

    • Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру посвященную крушению российского военного самолета Ту-154 над Чёрным морем.

    На рисунке изображен падающий самолет и солист ансамбля Александрова, издающий звук «а-а-а-а-а-а». Подпись к картинке: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

    Военно-транспортный самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря при вылете из Сочи. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, съемочные группы НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда», а также главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Самолет рухнул в море через три минуты после взлета. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.

    Журнал Charlie Hebdo известен тем, что публикует провокационные карикатуры на многие актуальные события, в том числе и трагические. В январе 2015 года редакция французского журнала подверглась атаке террористов. Тогда были убиты 12 человек. Поводом для атаки стали карикатуры на пророка Мухаммеда.

    Новости по теме

    Крушение Ту-154 Минобороны РФ

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru