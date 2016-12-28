Charlie Hebdo поглумился над крушением Ty-154

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру посвященную крушению российского военного самолета
Ту-154 над Чёрным морем.
Военно-транспортный самолет Ту-154 разбился утром 25 декабря при вылете из Сочи. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова, съемочные группы НТВ, Первого канала и телеканала «Звезда», а также главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Самолет рухнул в море через три минуты после взлета. Все находившиеся на борту 92 человека погибли.
Журнал Charlie Hebdo известен тем, что публикует провокационные карикатуры на многие актуальные события, в том числе и трагические. В январе 2015 года редакция французского журнала подверглась атаке террористов. Тогда были убиты 12 человек. Поводом для атаки стали карикатуры на пророка Мухаммеда.
Комментарии