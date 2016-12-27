Родным жертв крушения Ту-154 понадобилась помощь психологов

Жертвами катастрофы
Командира воздушного судна 35-летнего Романа Волкова опознали еще на месте трагедии по знакам отличия на форме. Потомственный военный, он долго не мог определиться, что выбрать — море или небо. Поступил в Нахимовское училище, и вдруг все бросил и решил пойти в летчики, как отец. Стал настоящим асом и, кажется, всегда был уверен, что из очередного полета вернется домой — к любимой супруге и трем малышам.
Ту-154 стали 92 человека — съемочные группы НТВ, Первого канала и «Звезды», артисты ансамбля имени Александрова, врач Елизавета Глинка, офицеры и военные летчики. Сейчас в Москве идет процедура опознания.
В маленьком поселке у аэродрома Чкаловский, где живут, в основном, военнослужащие, появились сразу несколько стихийных мемориалов. Сослуживцы и знакомые погибших несут цветы к дому офицеров и Вечному огню. И ждут, как бы ужасно это ни звучало, новостей из морга. Но, к сожалению, пока удалось опознать лишь еще одно тело — имя пассажира не разглашается по просьбе родственников. Им и так тяжело — без помощи психологов не продержаться.
Юлия Шойгу, директор центра экстренной психологической помощи МЧС России: «Точные цифры не очень важны, но более чем в 250 случаях оказана психологическая помощь нашими специалистами».
На борту потерпевшего крушение Ту-154 были не только москвичи. И сегодня со всех концов России родственники погибших съезжаются в траурную столицу. Психологи сопровождают их на протяжении всего пути. К этому часу известно, что на месте крушения было найдено 12 тел погибших, передает корреспондент НТВ Светлана Гордеева.
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