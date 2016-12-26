Водолазы достали из воды тело командира Ту-154

Водолазам Каспийской флотилии, участвующим в
поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154, приходится работать в сложных условиях. Низкие температуры, большие глубины не позволяют работать на дне больше 30 минут. Время экспонирования на дно, как говорят профессионалы, составляет 2,5 часа. Это значит, что полчаса работы на дне стоит два часа подъема и спуска.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что речь идет о теле командира экипажа Романа Волкова.
Источник: «При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков».
В районе катастрофы круглосуточно работают почти 130 водолазов. Группировка постоянно пополняется. Один из кораблей прибыл в район катастрофы поздно ночью из Новороссийска и сразу присоединился к поискам. На борту — около 20 профессионалов. Среди них есть как военные, так и гражданские.
Чтобы водолазы начали поиски, дно предварительно исследуют гидролокаторами. В море в районе Сочи сильное течение, глубины до 100 метров — риск сразу вести поиски водолазами не оправдан. Любая неровность на дне сразу отмечается штурманом, и только потом за дело берутся водолазы.
Денис Дудко, водолаз: «Рельеф — камень, ил, песок. Сложность — глубина плюс холод».
Сегодня спасатели увеличили свою группировку. Сейчас в поисковой операции принимают участие 3500 человек. Акватория Чёрного моря разделена на участки, работы не останавливаются ни на секунду: 130 водолазов-глубоководников метр за метром исследуют дно. Сегодня к работе приступили специальные подводные аппараты русского географического общества. Они способны непрерывно работать под водой до восьми часов, причем на разных глубинах.
Подробности — в видеоматериале.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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