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  • 28.12, 18:18
Питерский расчленитель будет обжаловать обвинительный приговор суда. Санкт-Петербург, приговоры, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Питерский расчленитель будет обжаловать обвинительный приговор суда

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Питерский расчленитель будет обжаловать обвинительный приговор суда

Питерский расчленитель будет обжаловать обвинительный приговор суда

Питерский расчленитель будет обжаловать обвинительный приговор суда

    Городской суд Петербурга назначил пожизненный срок Александру Кириллову, который в 2014 году во время бытовой ссоры зарезал жену и детей, а после, расчленив тела, разбросал останки по Красногвардейскому району.

    Дело душегуба Александра Кириллова только далеким от юридических нюансов людям может показаться простым и понятным. И пусть сыщики вышли на 30-летнего петербуржца всего через сутки после того, как были обнаружены расчлененные тела его жены и малолетних сыновей. Необходимость доказать вину никто не отменял, а сам обвиняемый и во время предварительного следствия, и во время суда ее так и не признал.

    В апреле 2014-го эта история шокировала не только Петербург, всю страну. Следователи обвинили молодого мужчину, вполне счастливого отца семейства в том, что он зверски расправился со своими родными. Затем расчленил их тела и разбросал на пустырях в Красногвардейском районе в картонных коробках. Они и привлекли внимание владельцев собак, которые обратились в полицию.

    Александр Кириллов о том, что случилось, не заявлял, и это, конечно косвенно, но сразу заставило и следствие, и общественность смотреть на него как на убийцу. Но мужчина уверял: между ним и женой произошел бытовой конфликт, при этом ножами изначально была вооружена супруга.

    Однако в ходе драки она держала и детей на руках. В итоге они оказались невинными жертвами поножовщины. Затем версию Кириллов изменил, заявив, что это его погибшая супруга в порыве гнева убила одного из сыновей и напала на мужа и второго ребенка.

    Насколько ужасно и неправдоподобно это бы ни звучало для неспециалистов, но в суде требовалось доказать, что рассказ Александра Кириллова не имеет отношения к истине. И, по мнению его защитника, обвинению не удалось это сделать.

    Андрей Рюмин, адвокат Александра Кириллова: «Прямых доказательств его вины обвинением не представлено. Свидетелей, которые бы присутствовали в момент преступления, нет. Кто-то что-то видел или слышал. Конкретных свидетелей и доказательств нет».

    Гособвинитель не спорит: практически все доказательства в деле косвенные. В этом и заключалась основная сложность процесса.

    Наталья Цепкало, гособвинитель прокуратуры Санкт-Петербурга: «Проблема с доказыванием вины существовала, безусловно. Преступление было совершено в условиях неочевидности, в квартире, где не было свидетелей. Соседи ничего не слышали. Доказывать вину было сложно. Органы предварительного следствия и гособвинение постарались сделать это с помощью косвенных доказательств».

    Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, сторона Александра Кириллова намерена обжаловать вынесенный сегодня приговор в Верховном суде. На это есть десять дней после получения его полного текста.

    Вручат документ Кириллову, скорее всего, уже в 2017-м. Так что вновь свои версии произошедшего почти три года назад, от которых кровь стынет в жилах, он и прокурор изложат не раньше конца января, а то и весны.

    Так как судебный процесс из-за несовершеннолетних жертв был закрытым, подробности разглашать стороны не имеют права. О мотивах Кириллова говорят лишь сухой правовой формулировкой — личная неприязнь. Возможно, большего широкой общественности знать и не следует. Не хочется думать, что может существовать какое-нибудь рациональное, пусть и шокирующее объяснение трагедии.

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