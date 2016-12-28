#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 13:44

Расчленившему жену и двоих детей петербуржцу дали пожизненный срок

комментировать

Расчленившему жену и двоих детей петербуржцу дали пожизненный срок

Расчленившему жену и двоих детей петербуржцу дали пожизненный срок

В Петербурге приговорили к пожизненному сроку мужчину, зарезавшего и расчленившего жену и двоих малолетних сыновей.

Как рассказала пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, мужчина будет отбывать пожизненный срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, в апреле 2014 года осужденный Александр Кириллов в собственной квартире набросился с ножом на свою жену и сыновей двух и трех лет. От полученных ранений женщина и дети скончались. Тогда Кириллов расчленил их тела и разбросал на территории Красногвардейского района города.

Сообщается, что во время прений адвокат настаивал на полном оправдании обвиняемого. Гособвинитель просил приговорить его к пожизненному заключению, передает РИА Новости.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru