Расчленившему жену и двоих детей петербуржцу дали пожизненный срок

В Петербурге приговорили к пожизненному сроку мужчину, зарезавшего и расчленившего жену и двоих малолетних сыновей.
По данным следствия, в апреле 2014 года осужденный Александр Кириллов в собственной квартире набросился с ножом на свою жену и сыновей двух и трех лет. От полученных ранений женщина и дети скончались. Тогда Кириллов расчленил их тела и разбросал на территории Красногвардейского района города.
Сообщается, что во время прений адвокат настаивал на полном оправдании обвиняемого. Гособвинитель просил приговорить его к пожизненному заключению, передает РИА Новости.
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