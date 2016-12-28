Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за крушения Ту-154

Владимир Путин на праздничном приеме в Кремле отметил успешность работы страны в уходящем году.
Владимир Путин, президент РФ: «Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно и делаем это».
Также Путин сообщил, что решил изменить формат традиционного праздничного приема в Кремле в связи с крушением Ту-154. Прием носил рабочий характер, передает «Интерфакс».
Кроме того, президент провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем успехов в следующем году.
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