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  • 28.12, 16:46

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за крушения Ту-154

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Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за крушения Ту-154

Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле <nobr>из-за</nobr> крушения <nobr>Ту-154</nobr>

Владимир Путин на праздничном приеме в Кремле отметил успешность работы страны в уходящем году.

Президент отметил, что в некоторой степени 2016-й был даже сложнее, чем 2015-й. Однако, по словам главы государства, «мы напряженно работали и работали успешно».

Владимир Путин, президент РФ: «Никто не может создать нам таких проблем, которые мы не смогли бы преодолеть, главное, что мы работаем успешно и делаем это».

Также Путин сообщил, что решил изменить формат традиционного праздничного приема в Кремле в связи с крушением Ту-154. Прием носил рабочий характер, передает «Интерфакс».

Кроме того, президент провозгласил тост за Россию, за российский народ и пожелал всем успехов в следующем году.

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