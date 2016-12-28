«Невосполнимая потеря»: российские руководители соболезнуют в связи с гибелью журналистов НТВ

Телекомпания НТВ продолжает получать послания с соболезнованиями в связи гибелью своих журналистов в авиакатастрофе
Ту-154 над Чёрным морем. Трагедия унесла жизни 92 человек, среди них были Корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Это большая трагедия и боль. Среди погибших — журналисты телекомпании НТВ Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов, которые были настоящими профессионалами, мастерами телевизионного репортажа».
Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ: «Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудников телекомпании НТВ в результате крушения Ту-154 Министерства обороны России. Память о погибших навсегда останется в любящих сердцах их родных и близких».
Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора: «Примите самые искренние соболезнования по поводу трагической гибели корреспондента Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. Светлая память о них навсегда останется в сердцах коллег и друзей».
Элла Памфилова, председатель Центризбиркома РФ: «Чудовищная, невыносимо тяжелая трагедия унесла жизни людей. Это страшная боль и невосполнимая потеря не только для семей погибших, но и для всей страны».
Владимир Жириновский, руководитель ЛДПР: «Эта ужасная трагедия унесла жизни трех членов съемочной бригады: корреспондента-продюсера Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова. По трагическому стечению обстоятельств их профессиональная миссия была прервана. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших журналистов телекомпании НТВ, желаем им мужества и стойкости духа для преодоления этой беды».
Ирина Яровая, заместитель председателя Госдумы РФ: «Сопереживаю боль потери и горе, которое постигло нашу страну. Выражаю искренние соболезнования вам, всему телеканалу НТВ, родным и близким погибших. Это огромная потеря для всей Российской Федерации».
Дмитрий Кочнев, директор Федеральной службы охраны РФ: «Примите мои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью ваших коллег. Глубоко потрясен случившейся катастрофой. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и боль для всех нас».
Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ: «Выражаем самые глубокие соболезнования в свзяи с гибелью Михаила Лужецкого, Олега Пестова, Евгения Толстова. Эта трагедия, повлекшая за собой смерть людей, в числе которых были представители средств массовой информации, показала, насколько жестока и несправедлива может быть судьба к самым достойным из нас».
Юлия Быстрицкая, директор АО «ТВ-Центр»: «От имени всего коллектива „ТВ-Центр“ выражаю глубокие соболезнования родным и близким, коллегам сотрудников НТВ — Михаила Лужецкого, Олега Пестова и Евгения Толстова, трагически погибших в авиакатастрофе над Чёрным морем. Оставаясь верными журналистскому долгу, они не раз рисковали жизнями, профессионально выполняли свою работу. Их уважали и ценили товарищи по телевизионному цеху, любили друзья. Это тяжелая и невосполнимая утрата для всех, кто знал Михаила, Олега и Евгения».
Радик Батыршин, председатель МТРК «Мир»: «Коллектив межгосударственной телерадиокомпании „Мир“ выражает глубокие соболезнования руководству и сотрудникам телекомпании НТВ в связи с гибелью съемочной группы в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России над Чёрным морем. Мы потрясены гибелью корреспондента НТВ Михаила Лужецкого, оператора Олега Пестова и звукооператора Евгения Толстова… Память о них навсегда останется в сердцах людей».
главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку — всего 92 человека. Спустя считаные минуты после взлета самолет рухнул в Чёрное море. Не выжил никто из находившихся на борту.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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