#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 10:42

Водолазы МЧС подняли на поверхность все черные ящики Ту-154

комментировать

Водолазы МЧС подняли на поверхность все черные ящики Ту-154

Водолазы МЧС подняли на поверхность все черные ящики <nobr>Ту-154</nobr>

Все три бортовых самописца Ту-154 подняты на поверхность, их состояние приемлемое.

Источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил «Интерфаксу», что еще два самописца, поднятые на поверхность, сохранились после падения и подлежат расшифровке.

Источник: «На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке».

Работы на месте ЧП в Чёрном море продолжаются. С помощью специальных подводных аппаратов спасателям удалось обнаружить множество фрагментов фюзеляжа. Вся последняя информация о ходе поисковых работ — у корреспондента НТВ Сергея Пикулина.

Для проведения обследования и идентификации обнаруженных на дне объектов на глубине свыше 100 метров в Сочи из Новороссийска прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов». Сейчас в поисках задействованы более 40 судов, обитаемые подводные аппараты российского географического общества. Почти две сотни водолазов — глубоководников продолжают обследовать дно акватории Чёрного моря.

Вячеслав Иващенко, глава поисково-спасательного подразделения МЧС России: «Была обследована акватория дна на предмет нахождения самолета с помощью гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, после нашего обследования подтвердилось, что самолет упал именно в этом месте. Сегодня водолазами обследуется дно. Уже найдены очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность».

Утром появилась информация о том, что спасатели на месте падения Ту-154 обнаружили еще два тела погибших. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на штаб поисковой операции. Накануне со дна Чёрного моря были подняты крупные фрагменты лайнера, среди которых двигатели, шасси и часть крыла. Расшифровка параметрического самописца продолжается. Этим занимаются эксперты из Минобороны.

Первичный анализ данных с черного ящика Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин крушения. Основных версий трагедии у следователей сейчас четыре: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

Новости по теме

Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru