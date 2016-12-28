Водолазы МЧС подняли на поверхность все черные ящики Ту-154

Все три бортовых самописца
Интерфаксу», что еще два самописца, поднятые на поверхность, сохранились после падения и подлежат расшифровке.
Ту-154 подняты на поверхность, их состояние приемлемое.
Источник: «На поверхность подняты все три бортовых самописца, их состояние визуально приемлемое, предварительно, они подлежат расшифровке».
Для проведения обследования и идентификации обнаруженных на дне объектов на глубине свыше 100 метров в Сочи из Новороссийска прибыло многофункциональное аварийно-спасательное судно «Спасатель Демидов». Сейчас в поисках задействованы более 40 судов, обитаемые подводные аппараты российского географического общества. Почти две сотни водолазов — глубоководников продолжают обследовать дно акватории Чёрного моря.
Вячеслав Иващенко, глава поисково-спасательного подразделения МЧС России: «Была обследована акватория дна на предмет нахождения самолета с помощью гидролокаторов бокового обзора. Были выявлены места скопления обломков, после нашего обследования подтвердилось, что самолет упал именно в этом месте. Сегодня водолазами обследуется дно. Уже найдены очень много останков самолета, которые мы поднимаем на поверхность».
Утром появилась информация о том, что спасатели на месте падения Ту-154 обнаружили еще два тела погибших. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на штаб поисковой операции. Накануне со дна Чёрного моря были подняты крупные фрагменты лайнера, среди которых двигатели, шасси и часть крыла. Расшифровка параметрического самописца продолжается. Этим занимаются эксперты из Минобороны.
Первичный анализ данных с черного ящика Ту-154 позволяет сузить перечень вероятных причин крушения. Основных версий трагедии у следователей сейчас четыре: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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