На поверхность подняты тела 15 жертв катастрофы Ту-154

Водолазы продолжают операцию в акватории Чёрного моря. Этим утром удалось обнаружить еще три тела погибших.РИА Новости.
Источник в оперативном штабе: «Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек».
Сегодня в регион, где продолжаются поисковые работы, пришла непогода. Водолазы работают при сильном ливне, на Чёрном море шторм. Плохая погода мешает проведению работ, сообщили в штабе. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить несколько дней.
найдены более 20 обломков лайнера, подняли и второй двигатель Ту-154. Расшифровка данных с одного бортового самописца продолжается, еще два обнаружены эхолокаторами и скоро будут подняты на поверхность.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
Комментарии