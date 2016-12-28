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  • 28.12, 09:11

На поверхность подняты тела 15 жертв катастрофы Ту-154

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На поверхность подняты тела 15 жертв катастрофы Ту-154

На поверхность подняты тела 15 жертв катастрофы <nobr>Ту-154</nobr>

Водолазы продолжают операцию в акватории Чёрного моря. Этим утром удалось обнаружить еще три тела погибших.

Спасатели обнаружили три тела погибших при крушении Ту-154, всего подняты на поверхность тела 15 человек, сообщает РИА Новости.

Источник в оперативном штабе: «Продолжается подъем останков на поверхность. Обнаружены фрагменты нескольких погибших, четырех-пяти человек».

Сегодня в регион, где продолжаются поисковые работы, пришла непогода. Водолазы работают при сильном ливне, на Чёрном море шторм. Плохая погода мешает проведению работ, сообщили в штабе. По прогнозам синоптиков, дождь будет лить несколько дней.

Накануне на месте трагедии были найдены более 20 обломков лайнера, подняли и второй двигатель Ту-154. Расшифровка данных с одного бортового самописца продолжается, еще два обнаружены эхолокаторами и скоро будут подняты на поверхность.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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