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  • 28.12, 06:08

Российские саперы разминировали тысячу гектаров в Восточном Алеппо

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Российские саперы разминировали тысячу гектаров в Восточном Алеппо

Российские саперы разминировали тысячу гектаров в Восточном Алеппо

В Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что с 5 декабря специалистами Минобороны РФ в восточных кварталах Алеппо разминирована территория общей площадью 966 гектаров.

В Минобороны РФ сообщили, что только за минувшие сутки российские саперы разминировали в восточных районах сирийского города Алеппо четыре школы, девять мечетей и один детский сад. Всего же к этому дню специалисты российского Международного противоминного центра обезопасили территорию общей площадью 966 гектаров.

Из сообщения Российского центра по примирению враждующих сторон в САР: «От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий, из них 111 социально значимых. В том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, две электростанции, три водозаборных станции, одна водоочистная станция и хлебозавод».

В Минобороны также сообщили, что обезврежено почти 15 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысячи самодельных взрывных устройств, цитирует ТАСС.

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