Российские саперы разминировали тысячу гектаров в Восточном Алеппо

В Российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что с 5 декабря специалистами Минобороны РФ в восточных кварталах Алеппо разминирована территория общей площадью 966 гектаров.
Из сообщения Российского центра по примирению враждующих сторон в САР: «От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автодорог и 2149 зданий, из них 111 социально значимых. В том числе 44 школы, 38 мечетей, 10 больниц и поликлиник, два детских сада, две электростанции, три водозаборных станции, одна водоочистная станция и хлебозавод».
обезврежено почти 15 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысячи самодельных взрывных устройств, цитирует ТАСС.
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