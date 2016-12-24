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  • 24.12, 17:41
Российские саперы проводят сплошную зачистку Алеппо при помощи собак. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, разминирование, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские саперы проводят сплошную зачистку Алеппо при помощи собак

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Российские саперы проводят сплошную зачистку Алеппо при помощи собак

Российские саперы проводят сплошную зачистку Алеппо при помощи собак

Российские саперы проводят сплошную зачистку Алеппо при помощи собак

    В Алеппо сегодня прибавилось работы по разминированию, в основном — в восточных кварталах. Саперам приходится шаг за шагом проверять жилые дома, школы, больницы и мечети. Именно в таких зданиях террористы устраивали кустарные производства по изготовлению оружия и склады боеприпасов.

    Это называется сплошная зачистка: российские саперы метр за метром обследуют улицы, дворы и жилые дома восточного Алеппо. Нос поисковой собаки лучше любого миноискателя, он способен уловить даже частицы взрывчатки на расстоянии в десятки метров. Если она садится у порога дома, это не значит, что устала и отказывается работать. Так она подает саперу-кинологу знак: дальше опасно. Взрывное устройство может быть закреплено на двери: растяжка, мина, ловушка или фугас.

    В помещениях находят целые бочки гаек, болтов, звеньев цепей и металлической стружки. Этими поражающими элементами террористы начиняли фугасы. Один из складов поражающих элементов обнаружили в местной школе. Там же были уложены и заготовки под фугасы.

    Болванки мин, ракет и газовые баллоны с приваренными хвостовиками — самые распространенные боеприпасы террористов. И новинка — самодельные противопехотные мины с радиусом поражения до 100 метров.

    Игорь Михайлик, начальник Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ: «Мы находим мины кругового радиуса поражения, направленного поражения. Самодельные мины, в том числе и прилипающие мины. Все эти конструкции изготовлены грамотно, полукустарным способом. В то же время мы находим и мины иностранного производства промышленного изготовления. В частности, США».

    Боевиков щедро снабжали и боеприпасами, и оружием. Часть они производили сами.

    Подробности — в репортаже.

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