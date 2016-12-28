В Вологде Дед Мороз раздал подарки и устроил праздник на площади

Девятнадцатым городом в предновогоднем турне Деда Мороза по России вместе с телеканалом НТВ стала Вологда.сопровождают звезды НТВ. В Вологде вместе с Дедом Морозом подарки вручал Сергей Малозёмов.
Кортеж Деда Мороза побывал в нескольких социальных учреждениях Волгоды. Не забыли посетить и многодетные семьи. В одной из них подарки получили сразу 10 детей. Этой дружной семье вручили еще и газовый нагреватель, так как старый у них недавно сломался. А ребята и сами приготовили Деду Морозу подарки, сделанные своими руками.
После завершения празднования на главной площади Вологды кортеж отправляется в Москву, где завершится путешествие Деда Мороза. И 31 декабря в 20:00 новогодний волшебник проведет розыгрыш 2 миллиардов рублей.
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