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  • 28.12, 06:08
В Вологде Дед Мороз раздал подарки и устроил праздник на площади. Вологда, НТВ, Новый год, телевидение, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Вологде Дед Мороз раздал подарки и устроил праздник на площади

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В Вологде Дед Мороз раздал подарки и устроил праздник на площади

В Вологде Дед Мороз раздал подарки и устроил праздник на площади

    Девятнадцатым городом в предновогоднем турне Деда Мороза по России вместе с телеканалом НТВ стала Вологда.

    «В гостях хорошо, а дома лучше», наверное, подумал главный российский Дед Мороз, который под занавес своего новогоднего турне по стране решил заехать практически к себе на родину — в Вологду. Новогоднего волшебника в поездке по стране сопровождают звезды НТВ. В Вологде вместе с Дедом Морозом подарки вручал Сергей Малозёмов.

    Кортеж Деда Мороза побывал в нескольких социальных учреждениях Волгоды. Не забыли посетить и многодетные семьи. В одной из них подарки получили сразу 10 детей. Этой дружной семье вручили еще и газовый нагреватель, так как старый у них недавно сломался. А ребята и сами приготовили Деду Морозу подарки, сделанные своими руками.

    После завершения празднования на главной площади Вологды кортеж отправляется в Москву, где завершится путешествие Деда Мороза. И 31 декабря в 20:00 новогодний волшебник проведет розыгрыш 2 миллиардов рублей.

    А после этого 31 декабря НТВ приглашает всех жителей России вместе встретить «Живой Новый год». Звездой новогоднего шоу cможет стать любой желающий с помощью приложения OK Live от партнера «Живого Нового года» — социальной сети «Одноклассники». Все подробности можно узнать в специальном разделе на сайте НТВ.

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