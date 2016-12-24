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  • 24.12, 17:45
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Дед Мороз с помощниками добрался до Санкт-Петербурга

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Дед Мороз с помощниками добрался до <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

Дед Мороз с помощниками добрался до Санкт-Петербурга

Дед Мороз с помощниками добрался до <nobr>Санкт-Петербурга</nobr>

    Грандиозное новогодние путешествие Деда Мороза близится к финалу, он уже добрался до Санкт-Петербурга. Главному российскому чародею надо успеть выполнить все заветные желания детей, которые с помощью НТВ отправили свои письма.

    Весь день зимний волшебник путешествовал по городу. Он уже побывал в детском доме, в семьях, и осчастливил всех подарками. Зимнему сказочнику тоже приготовили сюрприз. Также Дед Мороз навестил воспитанников Суворовского училища.

    Волшебника также с нетерпением ждут на Дворцовой площади, где сегодня зажгут огни на главной городской елке.

    Главный праздник состоится 29 декабря в Москве на Поклонной горе. Именно там завершится новогоднее путешествие Деда Мороза, которое продолжается уже полтора месяца. За это время он вместе с ведущими телеканала НТВ проехал тысячи километров, по дороге исполняя заветные мечты россиян.

    Помощники Деда Мороза :) #новыйгод #нтв

    Опубликовано Сергеем Малозёмовым 24 декабря 2016 г.

    С настоящим Дедом Морозом — в прямом эфире НТВ из Петербурга! :) #чудотехники #дедмороз #нтв #новыйгод

    Опубликовано Сергеем Малозёмовым 24 декабря 2016 г.

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