Дед Мороз с помощниками добрался до Санкт-Петербурга

Грандиозное новогодние путешествие Деда Мороза близится к финалу, он уже добрался до
Санкт-Петербурга. Главному российскому чародею надо успеть выполнить все заветные желания детей, которые с помощью НТВ отправили свои письма.
Волшебника также с нетерпением ждут на Дворцовой площади, где сегодня зажгут огни на главной городской елке.
Главный праздник состоится 29 декабря в Москве на Поклонной горе. Именно там завершится новогоднее путешествие Деда Мороза, которое продолжается уже полтора месяца. За это время он вместе с ведущими телеканала НТВ проехал тысячи километров, по дороге исполняя заветные мечты россиян.
Помощники Деда Мороза :) #новыйгод #нтвОпубликовано Сергеем Малозёмовым 24 декабря 2016 г.
С настоящим Дедом Морозом — в прямом эфире НТВ из Петербурга! :) #чудотехники #дедмороз #нтв #новыйгодОпубликовано Сергеем Малозёмовым 24 декабря 2016 г.
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