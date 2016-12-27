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  • 27.12, 22:12

Умерла Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн»

5 комментариев
  • Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»
Умерла Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн»

Умерла Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн»

Умерла Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн»
  • Фото: кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

    • Знаменитая актриса Кэрри Фишер скончалась на 61-м году жизни.

    Как сообщает TMZ, Кэрри Фишер умерла после недавно перенесенного сердечного приступа. Информацию о смерти актрисы уже подтвердил ее представитель.

    Напомним, на днях Кэрри Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. После приземления актрису экстренно доставили в больницу. Оправиться она уже не смогла.

    Кэрри Фишер получила всемирную известность в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Также она снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.

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