#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Секрет на миллион
Секрет на миллион 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.12, 17:40

«Принцессу Лею» Кэрри Фишер госпитализировали после перелета

1 комментарий
  • Фото Reuters © 2016, Paul Hackett
«Принцессу Лею» Кэрри Фишер госпитализировали после перелета

«Принцессу Лею» Кэрри Фишер госпитализировали после перелета

«Принцессу Лею» Кэрри Фишер госпитализировали после перелета
  • Фото Reuters © 2016, Paul Hackett

    • Голливудская актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.

    Как пишет Los Angeles Times, 60-летней голливудской актрисе Кэрри Фишер стало плохо с сердцем во время 11 часового перелета. На борту самолета помощь ей оказывал врач. По информации издания, Фишер перенесла инфаркт. После приземления в аэропорту Лос-Анджелеса актрису экстренно доставили в больницу.

    Кэрри Фишер получила мировую известность, сыграв роль принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны». Она также снималась в фильмах режиссера Вуди Аллена, многочисленных сериалах, озвучивала мультфильмы.

    О состоянии здоровья Фишер информация поступает противоречивая. Коллеги, друзья и поклонники размещают в соцсетях сообщения в поддержку актрисы и ее близких.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru