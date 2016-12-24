«Принцессу Лею» Кэрри Фишер госпитализировали после перелета

Голливудская актриса Кэрри Фишер перенесла сердечный приступ на борту самолета, летевшего из Лондона в
Los Angeles Times, 60-летней голливудской актрисе Кэрри Фишер стало плохо с сердцем во время 11 часового перелета. На борту самолета помощь ей оказывал врач. По информации издания, Фишер перенесла инфаркт. После приземления в аэропорту Лос-Анджелеса актрису экстренно доставили в больницу.
Лос-Анджелес.
Кэрри Фишер получила мировую известность, сыграв роль принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны». Она также снималась в фильмах режиссера Вуди Аллена, многочисленных сериалах, озвучивала мультфильмы.
О состоянии здоровья Фишер информация поступает противоречивая. Коллеги, друзья и поклонники размещают в соцсетях сообщения в поддержку актрисы и ее близких.
Thoughts and prayers for our friend and everyone’s favorite princess right now.. @carrieffisher— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 декабря 2016 г.
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