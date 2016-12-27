Российский газ обеспечит работу двух электростанций в Крыму

Владимир Путин сегодня дал старт подаче газа в Крым. Запущен газопровод, который соединил полуостров с российскими магистральными «нитками». Топливо теперь будет без перебоев поступать всем крымским потребителям.
Президентский запуск газопровода — настоящий новогодний подарок для жителей полуострова. Голубое топливо пришло в Крым на три месяца раньше срока.
Газопровод — сложное инженерное сооружение. Сухопутная часть, а это 341 километр труб, прошла через крымские степи и горы. Газовикам пришлось уходить и под воду — трубы проложены по дну Керченского пролива.
Российский газ пришел и на строящийся первый блок симферопольской ТЭС. Через два года в Симферополе и Севастополе заработают новые теплоэлектростанции. Газопровод Кубань — Крым для них надежная топливная пуповина.
Игорь Шабанов, гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз»: «Объем газа, который суммарно будет поставлен на эти электростанции, 1,6 млрд кубометров. Остальной газ, это порядка 500 млн кубометров, будет направлен для газификации и дальнейшего развития промышленности Республики Крым».
Большинство крымских электростанций зимой переходят на альтернативное топливо, мазут, а он в три раза дороже газа. На симферопольской теплоэлектроцентрали газ ждали. Турбины здесь не новые, станцию построили в конце пятидесятых, и длительная работа на мазуте — режим повышенного риска.
Денис Ордынов, замначальника цеха Симферопольской ТЭЦ: «Сейчас заполняется газопровод, все готово. С нашей стороны нужно уровнять давление. Не будет никаких проблем уже, будет газ».
Мощность газопровода — четыре миллиарда кубометров газа ежегодно, пока полуострову хватит и двух. Еще два — это энергетический задел для будущего.
Подробности в репортаже кореспондента НТВ Олега Крючкова.
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