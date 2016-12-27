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  • 27.12, 15:11

Путин дал старт подаче газа в Крым

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Путин дал старт подаче газа в Крым

Путин дал старт подаче газа в Крым

Запуск газопровода Краснодарский край — Крым обеспечит бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей полуострова.

Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой России. Это стало возможным после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам России. Общая протяженность газопровода составила более 300 тысяч километров, с учетом двухниточного перехода через Тузлу и Керченский пролив, а также газоотвод в Симферополь, передает ТАСС.

Церемония пуска транслировалась в режиме видеоконференции, со стороны полуострова в ней участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.

О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ Владимир Путин сообщил в ходе большой пресс-конференции. Кроме того, Путин заявил, что в Крыму планируется построить две электростанции.

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