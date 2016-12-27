Путин дал старт подаче газа в Крым

Запуск газопровода Краснодарский край — Крым обеспечит бесперебойную подачу газа всем категориям потребителей полуострова.ТАСС.
Церемония пуска транслировалась в режиме видеоконференции, со стороны полуострова в ней участвовали глава Крыма Сергей Аксенов, исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, а также гендиректор ГУП «Черноморнефтегаз» Игорь Шабанов.
О завершении работ по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам РФ Владимир Путин сообщил в ходе большой пресс-конференции. Кроме того, Путин заявил, что в Крыму планируется построить две электростанции.
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