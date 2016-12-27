СМИ: Джордж Майкл лечился от героиновой зависимости

Знаменитый певец Джордж Майкл, скончавшийся 25 декабря, страдал от героиновой зависимости и несколько раз проходил длительные курсы лечения.Вести.Ru со ссылкой на западные СМИ.
Источник: «Незадолго до смерти он попал в больницу из-за передозировки. Удивительно, что Майкл продержался так долго, имея столь серьезные проблемы».
Напомним, знаменитый певец скончался в своем доме в возрасте 53 лет. По предварительным данным, музыкант был найден «мирно лежащим в постели». Причиной его смерти была названа сердечная недостаточность.
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