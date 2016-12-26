Умер певец Джордж Майкл

В возрасте 53 лет умер знаменитый британский певец Джордж Майкл.
Singer George Michael dies at 53, publicist says https://t.co/kBI7ScE575— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 25 декабря 2016 г.
Джордж Майкл — обладатель премии «Грэмми», за время его музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта Wham!) было продано около ста миллионов его записей.
Одной из самых известных песен Майкла является рождественский хит Last Christmas.
В 2016 году ушли из жизни сразу несколько музыкальных легенд. В начале года умер рок-звезда Дэвид Боуи, весной скончался поп-идол Принс, осенью не стало легендарного Леонарда Коэна.
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