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  • 26.12, 02:54

Умер певец Джордж Майкл

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Умер певец Джордж Майкл

Умер певец Джордж Майкл

Умер певец Джордж Майкл
  • Фото: georgemichael.com

    • В возрасте 53 лет умер знаменитый британский певец Джордж Майкл.

    О смерти певца со ссылкой на его представителя сообщает BBC. Причина смерти не озвучивалась. По предварительным данным, исполнитель «мирно скончался у себя дома».


    Джордж Майкл — обладатель премии «Грэмми», за время его музыкальной карьеры (сольной и в составе дуэта Wham!) было продано около ста миллионов его записей.

    Одной из самых известных песен Майкла является рождественский хит Last Christmas.

    В 2016 году ушли из жизни сразу несколько музыкальных легенд. В начале года умер рок-звезда Дэвид Боуи, весной скончался поп-идол Принс, осенью не стало легендарного Леонарда Коэна.

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