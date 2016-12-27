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  • 27.12, 18:49

Обвинения предъявлены 7 фигурантам дела о массовом отравлении в Иркутске

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Владимир Смирнов
Обвинения предъявлены 7 фигурантам дела о массовом отравлении в Иркутске

Обвинения предъявлены 7 фигурантам дела о массовом отравлении в Иркутске

Обвинения предъявлены 7 фигурантам дела о массовом отравлении в Иркутске
  • Фото РИА Новости, Владимир Смирнов

    • В СКР рассказали о ходе расследования массового отравления в Иркутске.

    Сегодня семи фигурантам дела были предъявлены обвинения по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

    Всего по делу о массовом отравлении задержаны более 20 человек. Семерых из них арестовали, еще 10 были отравлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде.

    Надо сказать, что среди задержанных оказались и высокопоставленные чиновники. В частности, по делу проходят замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов (он был госпитализирован после сердечного приступа) и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефёдова.

    Как отметили в СКР, в рамках расследования проведено 154 осмотра, допрошено более 215 человек, в том числе 98 потерпевших и их представителей. Проведено 18 обысков в местах торговли спиртосодержащей продукцией, назначено более 120 экспертиз.

    Напомним, массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом произошло в Иркутске во второй половине декабря. По последним данным, жертвами трагедии стали 77 человек, 16 пострадавших сейчас находится в лечебных учреждениях.

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