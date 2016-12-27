Обвинения предъявлены 7 фигурантам дела о массовом отравлении в Иркутске

В СКР рассказали о ходе расследования массового отравления в Иркутске.
Всего по делу о массовом отравлении задержаны более 20 человек. Семерых из них арестовали, еще 10 были отравлены под домашний арест, четверо находятся под подпиской о невыезде.
Надо сказать, что среди задержанных оказались и высокопоставленные чиновники. В частности, по делу проходят замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов (он был госпитализирован после сердечного приступа) и заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефёдова.
СКР, в рамках расследования проведено 154 осмотра, допрошено более 215 человек, в том числе 98 потерпевших и их представителей. Проведено 18 обысков в местах торговли спиртосодержащей продукцией, назначено более 120 экспертиз.
Напомним, массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» с метанолом произошло в Иркутске во второй половине декабря. По последним данным, жертвами трагедии стали 77 человек, 16 пострадавших сейчас находится в лечебных учреждениях.
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