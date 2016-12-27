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  • 27.12, 11:10

Задержанный из-за «Боярышника» чиновник Роспотребнадзора пережил сердечный приступ

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Задержанный из-за «Боярышника» чиновник Роспотребнадзора пережил сердечный приступ

Задержанный <nobr>из-за</nobr> «Боярышника» чиновник Роспотребнадзора пережил сердечный приступ

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов, который стал фигурантом дела о массовом отравлении в Иркутске, попал в больницу.

Чиновник был госпитализирован с сердечным приступом.

Из-за этого суд не стал рассматривать вопрос о мере пресечения. Материалы были оставлены без рассмотрения и возвращены следствию, передает ТАСС.

Избрание меры пресечения отложено до выписки Лужнова из больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что после массового отравления концентратом «Боярышник» в Иркутске, жертвами которого стали 77 человек, были задержаны 23 человека. В частности, в отношении Лужнова было возбуждено дело по статье «Халатность». Большинству фигурантов дела уже избрана мера пресечения.

Между тем, как сообщили в СКР, сегодня фигуранткой громкого дела стала заместитель министра имущественных отношений Иркутской области Евгения Нефёдова. Ей также грозит ответственность по статье «Халатность».

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