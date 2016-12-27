Захарова обвинила Обаму в попытке навязать Трампу антироссийский курс

Уходящая команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа и навязать ей антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова: «В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Барака Обамы старается подложить мину будущей администрации Дональда Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс».
Захарова также ответила на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, назвавшего победу сирийской армии в Алеппо «пустой».
Мария Захарова: «Я не буду комментировать эти пассажи о том, что Асад должен уйти. Об этом, если господин Джонсон не знает, продолжает говорить только самая оголтелая оппозиция и боевики, его коллеги уже давно поменяли свой вокабуляр на эту тему».
Захарова также выразила надежду, что международное сообщество даст объективную оценку действиям террористов в Алеппо. Она напомнила, что российские военные собрали немало доказательств преступлений боевиков — все эти факты будут преданы огласке.
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