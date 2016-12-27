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  • 27.12, 17:02
Захарова обвинила Обаму в попытке навязать Трампу антироссийский курс. МИД РФ, Обама Барак, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Захарова обвинила Обаму в попытке навязать Трампу антироссийский курс

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Захарова обвинила Обаму в попытке навязать Трампу антироссийский курс

Захарова обвинила Обаму в попытке навязать Трампу антироссийский курс

    Уходящая команда Обамы старается подложить мину будущей администрации Трампа и навязать ей антироссийский курс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Так официальный представитель МИД прокомментировала подписание Бараком Обамой закона о расходах на оборону. Документ ограничивает сотрудничество Москвы и Вашингтона в военной сфере, в том числе в борьбе с терроризмом. Вместе с тем закон разрешает поставку так называемой сирийской оппозиции переносных зенитных ракетных комплексов. Захарова назвала такое решение пособничеством террористам. По ее словам, передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов.

    Мария Захарова: «В целом складывается впечатление, что принятием этого закона доживающая последние дни команда Барака Обамы старается подложить мину будущей администрации Дональда Трампа, осложнить ей ведение дел на международной арене, в том числе — параллельно с лихорадочным введением новых санкций против нас — навязать свой порочный антироссийский курс».

    Захарова также ответила на заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, назвавшего победу сирийской армии в Алеппо «пустой».

    Мария Захарова: «Я не буду комментировать эти пассажи о том, что Асад должен уйти. Об этом, если господин Джонсон не знает, продолжает говорить только самая оголтелая оппозиция и боевики, его коллеги уже давно поменяли свой вокабуляр на эту тему».

    Захарова также выразила надежду, что международное сообщество даст объективную оценку действиям террористов в Алеппо. Она напомнила, что российские военные собрали немало доказательств преступлений боевиков — все эти факты будут преданы огласке.

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