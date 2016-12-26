Улицы разбитых фонарей
Недоступно в Вашей стране
Улицы разбитых фонарей 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.12, 18:03
Массовые захоронения людей со следами пыток обнаружены в Алеппо. войны и вооруженные конфликты, пытки, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Массовые захоронения людей со следами пыток обнаружены в Алеппо

комментировать

Массовые захоронения людей со следами пыток обнаружены в Алеппо

Массовые захоронения людей со следами пыток обнаружены в Алеппо

    Российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо массовые захоронения сирийцев со следами жестоких пыток.

    Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Игорь Конашенков: «Результаты только первого обследования районов Алеппо, оставленных так называемой оппозицией, способны многих шокировать. Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову».

    Кроме того, по его словам, в освобожденных от боевиков районах Алеппо обнаружены «семь огромных складов с боеприпасами, которых хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов, а также большое количество учетных документов».

    Конашенков добавил, что в последние дни, когда российские офицеры завозили автобусы в подконтрольные боевикам районы Алеппо, террористы вели минирование территории.

    Игорь Конашенков: «Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы, и даже детские игрушки».

    По словам представителя военного ведомства, «на крохотном пятачке городской территории обнаружены три танка, две пушки, две реактивные системы залпового огня, и несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».

    Новости по теме

    Российская операция в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru