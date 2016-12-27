Израиль ограничил контакты со странами, поддержавшими резолюцию ООН

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что Израиль временно ограничивает связи со странами, которые на прошлой неделе проголосовали в Совете Безопасности ООН за антипоселенческую резолюцию.РИА Новости.
Эммануэль Нахшон: «Мы временно ограничиваем некоторые связи. Я имею в виду, что мы временно ограничиваем работу здесь с посольствами стран, которые голосовали против Израиля, и собираемся ограничить визиты высокопоставленных чиновников в Израиль и из Израиля в эти страны».
Резолюция была принята 23 декабря, за нее проголосовали 14 членов Совета Безопасности ООН. При этом США от голосования воздержались.
Добавим, что строительство поселений на палестинских территориях считается главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий к установлению мира с палестинцами. Те в свою очередь относятся к строительству жилья как к способу закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
Ранее глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман обратился к евреям, живущим во Франции, с призывом уехать из страны в знак протеста против ближневосточной мирной конференции в Париже, посвященной палестино-израильскому урегулированию.
Комментарии