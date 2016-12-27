Министр обороны Израиля призвал евреев покинуть Францию

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман обратился к евреям, живущим во Франции, с призывом уехать из страны.
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Авигдор Либерман: «Пришло время сказать евреям Франции: это не ваша страна и не ваша земля, пора уезжать».
Конференция в Париже, по замыслу организаторов, должна способствовать реанимации палестино-израильского урегулирования. Однако Израиль отказался от участия в конференции и призвал Францию отменить ее. По мнению Либермана, форум станет «трибуналом против Израиля». Он повредит стране и ее доброму имени, поэтому выезд евреев из Франции должен стать своеобразным ответом на проведение конференции.
Добавим, что Израиль настаивает на прямых переговорах с Палестиной, так как стремится избежать внешнего давления и навязывания невыгодных для себя условий мира. Палестина в свою очередь выступает за проведение конференции. Палестинцы считают, что двусторонний формат исчерпал себя, а переговорные возможности с израильтянами неравны.
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