Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки Ту-154

В ходе поисковой операции в Чёрном море обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушение
Ту-154.
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Из сообщения МИнобороны: «Подводными аппаратами опытового судна „Селигер“ главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна „Эпрон“ Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета, среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета».
Сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег. В Минобороны добавили, что работы по обследованию района авиакатастрофы проходят без снижения темпов и интенсивности. По данным ведомства, в основном секторе поиск продолжают 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов.
потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.
В настоящее время водолазы нашли и подняли на поверхность первый бортовой самописец. Как отмечают в оперативном штабе на месте ЧС, состояние самописца хорошее. Также установлено местонахождение второго черного ящика. В ближайшее время он тоже может быть поднят на поверхность.
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