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  • 27.12, 17:03
Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки Ту-154. Минобороны РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки Ту-154

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  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС
Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки <nobr>Ту-154</nobr>

Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки Ту-154

Водолазы нашли двигатель, стойку шасси и куски обшивки <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС

    • В ходе поисковой операции в Чёрном море обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушение Ту-154.

    По информации Минобороны РФ, подводные аппараты в районе поисковой операции обнаружили двигатель Ту-154, стойку шасси и элементы обшивки.

    Из сообщения МИнобороны: «Подводными аппаратами опытового судна „Селигер“ главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна „Эпрон“ Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета, среди них — двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета».

    Сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег. В Минобороны добавили, что работы по обследованию района авиакатастрофы проходят без снижения темпов и интенсивности. По данным ведомства, в основном секторе поиск продолжают 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов.

    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

    В настоящее время водолазы нашли и подняли на поверхность первый бортовой самописец. Как отмечают в оперативном штабе на месте ЧС, состояние самописца хорошее. Также установлено местонахождение второго черного ящика. В ближайшее время он тоже может быть поднят на поверхность.

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