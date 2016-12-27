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  • 27.12, 08:58
Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией. Интернет, авиационные катастрофы и происшествия, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией

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Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией

Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией

Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией

    По жертвам катастрофы над Чёрным морем скорбят жители всех регионов России. Люди из разных городов пишут слова соболезнования и поддержки в социальных сетях.

    Многие заменили свои фотографии черным фоном или изображением горящих свечей. Под хештегами #Ту-154 и #Tu154 по Интернету распространяют тысячи сообщений. Все они выражают общее для всех россиян горе.




    Не остались равнодушными и многие за пределами России. Публикации со словами скорби и поддержки размещают пользователи из Европы и Америки.


    Tom Mooney: «Я старый ветеран холодной войны, но это просто ужасно. Мои соболезнования семьям погибших и всем россиянам».

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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