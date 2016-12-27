Пользователи соцсетей по всему миру скорбят вместе с Россией

По жертвам катастрофы над Чёрным морем скорбят жители всех регионов России. Люди из разных городов пишут слова соболезнования и поддержки в социальных сетях.заменили свои фотографии черным фоном или изображением горящих свечей. Под хештегами #Ту-154 и #Tu154 по Интернету распространяют тысячи сообщений. Все они выражают общее для всех россиян горе.
На борту самолёта #ту154 были и журналисты…9 Героев, 9 наших весточек о происходящем в мире…Соболезную родным и близким Всех погибших. pic.twitter.com/nppwNfWXxt— RitaPandora (@1DRitok) 26 декабря 2016 г.
Сегодня в нашей Стране день траура по погибшим в авиакатастрофе #Ту154.— Сергей (@Koldun87) 26 декабря 2016 г.
ПОМНИМ, СКОРБИМ!😥 pic.twitter.com/S2Es4V6UmU
Не остались равнодушными и многие за пределами России. Публикации со словами скорби и поддержки размещают пользователи из Европы и Америки.
#TU154, I am an old American Cold Warrior but this is just sad. Condolences to the families and all Russians.— Tom Mooney (@tfmooney_tom) 25 декабря 2016 г.
Tom Mooney: «Я старый ветеран холодной войны, но это просто ужасно. Мои соболезнования семьям погибших и всем россиянам».
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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