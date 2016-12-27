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  • 27.12, 03:55

СМИ узнали о показаниях очевидца катастрофы Ту-134

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СМИ узнали о показаниях очевидца катастрофы <nobr>Ту-134</nobr>

СМИ узнали о показаниях очевидца катастрофы Ту-134

СМИ узнали о показаниях очевидца катастрофы <nobr>Ту-134</nobr>

По сообщениям СМИ, в деле о крушении самолета Минобороны появился очевидец. Он рассказал следователям о падении Ту-134.

Очевидцем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент трагедии на катере в акватории Сочи. По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. При этом Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, пишет «Коммерсант».

Свидетель сравнил положение самолета в момент падения с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Пограничник рассказал, что Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Издание со ссылкой на экспертов отмечает, что к описанной картине происшествия могли привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов и технические факторы.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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