СМИ узнали о показаниях очевидца катастрофы Ту-134

По сообщениям СМИ, в деле о крушении самолета Минобороны появился очевидец. Он рассказал следователям о падении
собирался совершить на нее посадку. При этом Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, пишет «Коммерсант».
Ту-134.
Свидетель сравнил положение самолета в момент падения с мотоциклом, поставленным на заднее колесо. Пограничник рассказал, что Ту-154 задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.
технические факторы.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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