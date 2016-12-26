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  • 27.12, 01:01
Источник: командир экипажа хотел посадить Ту-154 на воду. Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Источник: командир экипажа хотел посадить Ту-154 на воду

6 комментариев
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС
Источник: командир экипажа хотел посадить <nobr>Ту-154</nobr> на воду

Источник: командир экипажа хотел посадить Ту-154 на воду

Источник: командир экипажа хотел посадить <nobr>Ту-154</nobr> на воду
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС

    • Разрушения хвостовой части Ту-154, разбившегося в районе Сочи, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду.

    Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

    Источник: «Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду».

    Ранее спасатели доставили на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами, два элемента механизма управления, а также обнаружили хвостовую часть с фрагментами двигателя и другие обломки.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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