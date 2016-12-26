Источник: командир экипажа хотел посадить Ту-154 на воду

Разрушения хвостовой части
ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Ту-154, разбившегося в районе Сочи, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду.
Источник: «Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду».
Ранее спасатели доставили на берег часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами, два элемента механизма управления, а также обнаружили хвостовую часть с фрагментами двигателя и другие обломки.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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