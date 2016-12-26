С администрации президента Молдавии исчез флаг ЕС

Со здания администрации президента Молдавии сняли флаг Евросоюза, который при прежнем руководстве страны висел там наряду с государственным триколором.инаугурации Игоря Додона, победившего на первых за 20 лет всенародных выборах президента Молдавии.
При этом на всех государственных зданиях в республике, в том числе правительстве и парламенте, помимо молдавского, по-прежнему висят флаги ЕС.
Кроме того, название версии сайта президента Молдавии на государственном языке изменилось с румынского (RO) на молдавский (MD). Помимо национальной версии, сайт доступен также на русском и английском языках.
В администрации президента пояснили, что глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны и призывает всех следовать этому примеру.
Согласно конституции страны, «государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики». Однако в декабре 2013 года Конституционный суд признал государственным языком республики румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.
В скором времени Игорь Додон намерен официально прокомментировать произошедшие изменения.
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