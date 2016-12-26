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  • 26.12, 18:02

С администрации президента Молдавии исчез флаг ЕС

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С администрации президента Молдавии исчез флаг ЕС

С администрации президента Молдавии исчез флаг ЕС

С администрации президента Молдавии исчез флаг ЕС
  • Фото: noi.md

    • Со здания администрации президента Молдавии сняли флаг Евросоюза, который при прежнем руководстве страны висел там наряду с государственным триколором.

    Флаг ЕС исчез со здания администрации президента Молдавии через три дня после инаугурации Игоря Додона, победившего на первых за 20 лет всенародных выборах президента Молдавии.

    При этом на всех государственных зданиях в республике, в том числе правительстве и парламенте, помимо молдавского, по-прежнему висят флаги ЕС.

    Кроме того, название версии сайта президента Молдавии на государственном языке изменилось с румынского (RO) на молдавский (MD). Помимо национальной версии, сайт доступен также на русском и английском языках.

    В администрации президента пояснили, что глава республики Игорь Додон уважает конституцию страны и призывает всех следовать этому примеру.

    Согласно конституции страны, «государственным языком в Молдавии является молдавский язык на основе латинской графики». Однако в декабре 2013 года Конституционный суд признал государственным языком республики румынский язык. Основанием для такого решения стал вывод Конституционного суда о том, что текст Декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над Конституцией Молдавии, где указан молдавский.

    В скором времени Игорь Додон намерен официально прокомментировать произошедшие изменения.

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