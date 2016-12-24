Рогозин опоздал на инаугурацию президента Молдавии из-за нелетной погоды

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин передал новому президенту Молдавии приглашение посетить Москву.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами».
ТАСС, визит в Россию президента Молдавии запланирован на середину января.
Напомним, в ноябре в Молдавии состоялись первые за 20 лет всенародные выборы президента страны. До этого кандидатуру главы государства утверждали в парламенте. За лидера Партии социалистов проголосовали более 52% избирателей.
Комментарии