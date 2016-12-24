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  • 24.12, 17:37

Рогозин опоздал на инаугурацию президента Молдавии из-за нелетной погоды

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Рогозин опоздал на инаугурацию президента Молдавии из-за нелетной погоды

Рогозин опоздал на инаугурацию президента Молдавии <nobr>из-за</nobr> нелетной погоды

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин передал новому президенту Молдавии приглашение посетить Москву.

Новый президент Молдавии Игорь Додон провел переговоры с вице-премьером РФ, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным. Встреча завершилась глубокой ночью. Дело в том, что самолет, на котором летела российская делегация, не смог из-за сильного тумана приземлиться в аэропорту Кишинёва и был перенаправлен в Будапешт. Поэтому Дмитрий Рогозин не смог принять участие в церемонии инаугурации. Переговоры с новым президентом Молдавии состоялись сразу после того, как погодные условия улучшились и российскому самолету благополучно приземлиться.

Игорь Додон, президент Молдавии: «Встреча длилась около часа, Дмитрий Олегович от имени руководства России поздравил меня со вступлением в должность президента и передал приглашение приехать в Москву с официальным визитом. С удовольствием принял приглашение и выразил надежду на полноценное восстановление отношений между нашими странами».

По сведениям ТАСС, визит в Россию президента Молдавии запланирован на середину января.

Напомним, в ноябре в Молдавии состоялись первые за 20 лет всенародные выборы президента страны. До этого кандидатуру главы государства утверждали в парламенте. За лидера Партии социалистов проголосовали более 52% избирателей.

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