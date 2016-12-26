Опубликован снимок из космоса с места крушения Ту-154

Спутниковые снимки с европейского космического аппарата
ТАСС в Институте космических исследований РАН, «на снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать „носик“ пятна».
Sentinel-1B, полученные через час после трагедии, указали место падения Ту-154 Минобороны РФ с точностью до 10 метров.
Из сообщения Института: «По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до „носика“ — 1,4 километра».
Снимок был сделан радиолокационным спутником, при этом данные аппаратов оптической съемки использовать не удалось, поскольку вчера над Чёрным морем была сильная облачность.
В институте отметили, что спутниковые снимки вряд ли позволят обнаружить обломки самолета, поскольку самые тяжелые из них идут на дно быстрее, чем топливо. «Они тяжелые и поэтому утонут, а топливо дает пленку, которая видна на радиолокации», — пояснили там.
В то же время на этом снимке, возможно, были зафиксированы части самолета, сообщили в институте.
Из сообщения Института: «Это повышенная „шероховатость“ поверхности моря, обычно усиление волнения, ряби. Но это могли бы быть и мелкие обломки».
обломки были обнаружены в нескольких километрах от побережья в районе Сочи. На борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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