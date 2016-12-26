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  • 26.12, 18:02

Опубликован снимок из космоса с места крушения Ту-154

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Опубликован снимок из космоса с места крушения <nobr>Ту-154</nobr>

Опубликован снимок из космоса с места крушения Ту-154

Опубликован снимок из космоса с места крушения <nobr>Ту-154</nobr>
  • Фото: press.cosmos.ru

    • Спутниковые снимки с европейского космического аппарата Sentinel-1B, полученные через час после трагедии, указали место падения Ту-154 Минобороны РФ с точностью до 10 метров.

    Как рассказали ТАСС в Институте космических исследований РАН, «на снимке видно, где разлилось по морю топливо, где узкая часть, так сказать „носик“ пятна».

    Из сообщения Института: «По всей видимости, там произошел удар самолета о поверхность воды, а дальше пятно распространяется на юго-восток. Снимок имеет разрешение 10 метров в пикселе. От берега до „носика“ — 1,4 километра».

    Снимок был сделан радиолокационным спутником, при этом данные аппаратов оптической съемки использовать не удалось, поскольку вчера над Чёрным морем была сильная облачность.

    В институте отметили, что спутниковые снимки вряд ли позволят обнаружить обломки самолета, поскольку самые тяжелые из них идут на дно быстрее, чем топливо. «Они тяжелые и поэтому утонут, а топливо дает пленку, которая видна на радиолокации», — пояснили там.

    В то же время на этом снимке, возможно, были зафиксированы части самолета, сообщили в институте.

    Из сообщения Института: «Это повышенная „шероховатость“ поверхности моря, обычно усиление волнения, ряби. Но это могли бы быть и мелкие обломки».

    Российский военный самолет Ту-154 пропал 25 декабря с радаров в 05:27 мск через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. Позднее его обломки были обнаружены в нескольких километрах от побережья в районе Сочи. На борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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