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  • 26.12, 18:02
Песков: версия о теракте на борту Ту-154 «далеко не в первых рядах». авиационные катастрофы и происшествия, Песков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Песков: версия о теракте на борту Ту-154 «далеко не в первых рядах»

5 комментариев
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина
Песков: версия о теракте на борту <nobr>Ту-154</nobr> «далеко не в первых рядах»

Песков: версия о теракте на борту Ту-154 «далеко не в первых рядах»

Песков: версия о теракте на борту <nobr>Ту-154</nobr> «далеко не в первых рядах»
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина

    • Ни одна из версий крушения в районе Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ на данный момент не получает развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, «версия о теракте далеко не в первых рядах».

    Дмитрий Песков: «Как говорил глава правительственной комиссии министр Соколов, рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить».

    Ранее министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что основные версии крушения ту-154 не включают в себя теракт, поэтому оснований для усиления мер безопасности в аэропортах нет.

    Песков также добавил, что главная задача на ближайшие дни — завершение поисковых работ на месте крушения Ту-154.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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