Песков: версия о теракте на борту Ту-154 «далеко не в первых рядах»

Ни одна из версий крушения в районе Сочи самолета
Ту-154 Минобороны РФ на данный момент не получает развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Как говорил глава правительственной комиссии министр Соколов, рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить».
Ранее министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию авиакатастрофы, заявил, что основные версии крушения ту-154 не включают в себя теракт, поэтому оснований для усиления мер безопасности в аэропортах нет.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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