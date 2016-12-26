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  • 26.12, 13:46

СБУ допросила Надежду Савченко

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СБУ допросила Надежду Савченко

СБУ допросила Надежду Савченко

Служба безопасности Украины допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко после ее встречи с лидерами ДНР и ЛНР, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу ведомства Василия Грицака.

Василий Грицак: «После этой встречи Служба безопасности пригласила к себе Надежду, и она дала свои показания в деле по факту деятельности … ДНР и ЛНР».

Грицак признался, что не считает нормальным, когда депутат Верховной рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ проводит встречи на территории третьей страны с соблюдением конспирации. По его словам, в частности, встреча проходила с отключенными мобильными телефонами.

О деталях проведенного допроса глава СБУ не сообщил.

Савченко не раз критиковала действующую украинскую власть и лично президента страны Петра Порошенко. Однако после переговоров Савченко с руководителями ДНР и ЛНР, состоявшихся в Минске в начале декабря, ее отношения с властями обострились. Сначала депутат была исключена из списка фракции «Батькивщина», а потом — из состава украинской делегации в ПАСЕ. Савченко даже заявила, что администрации Порошенко уже поступил приказ арестовать ее или уничтожить физически.

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