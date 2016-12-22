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  • 23.12, 02:01

Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

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Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

Верховная Рада Украины приняла постановление об исключении Надежды Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Поддержали исключение Савченко 237 членов украинского парламента из 324, зарегистрированных в сессионном зале.

Представляя проект постановления, глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что Савченко необходимо исключить в связи с изменением обстоятельств, при которых депутат была введена в состав делегации.

Также Арьев отметил, что включение Савченко в состав делегации вне квот помогло ей заручиться поддержкой ПАСЕ, что «в значительной степени способствовало освобождению и возвращению на Украину», передает УНИАН.

Напомним, Надежда Савченко превратилась в заклятого врага украинских властей после того, как в Минске провела тайные переговоры лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

После этого Савченко даже обвинили в предательстве и госизмене. А Юлия Тимошенко заявила, что у ее партии с Савченко больше ничего общего нет. Не исключено, что ее лишат депутатского мандата.

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