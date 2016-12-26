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  • 26.12, 08:46

Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами

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Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами

Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами

Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами
  • Фото: @RusEmbUSA /twitter.com

    • Жители американской столицы несут цветы к российскому посольству в знак скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.

    У ограды диппредставительства американцы зажигают свечи и оставляют записки со словами соболезнований и поддержки на русском и английском языках.

    В столице Канады Оттаве у посольства РФ также кладут цветы и свечи. На ограде люди оставляют записки с соболезнованиями, сообщает ТАСС.

    Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами. Эрдоган, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: @RussianEmbassyC /twitter.com


    Подобные акции проходят во многих городах мира, в том числе Лондоне, Киеве, Минске. Напомним, жертвами катастрофы стал 92 человека. В России сегодня объявлен день траура.

    Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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