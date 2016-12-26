Жители Вашингтона и Оттавы скорбят вместе с россиянами

Жители американской столицы несут цветы к российскому посольству в знак скорби по погибшим в авиакатастрофе
Ту-154 под Сочи.
В столице Канады Оттаве у посольства РФ также кладут цветы и свечи. На ограде люди оставляют записки с соболезнованиями, сообщает ТАСС.
проходят во многих городах мира, в том числе Лондоне, Киеве, Минске. Напомним, жертвами катастрофы стал 92 человека. В России сегодня объявлен день траура.
Британцы в знак скорби по погибшим в катастрофе Ту-154 несут цветы к посольству России в Лондоне.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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