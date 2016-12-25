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  • 25.12, 19:59

Девушка артиста из ансамбля Александрова опубликовала его последнее фото из самолета

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Девушка артиста из ансамбля Александрова опубликовала его последнее фото из самолета

Девушка артиста из ансамбля Александрова опубликовала его последнее фото из самолета

Девушка артиста из ансамбля Александрова опубликовала его последнее фото из самолета
  • Фото: Юлия Галкина /vk.com

    • В Сети появилась фотография артиста ансамбля имени Александрова, сделанная им незадолго до катастрофы Tу-154. Снимок опубликовала возлюбленная Александра Шутко, погибшего в результате крушения.

    Юлия Галкина, девушка погибшего артиста: «Мой мальчик… Моя любовь… Моя жизнь… Ты самый лучший на земле!!! Я всегда тебе это говорила… Пусть земля тебе будет пухом!»

    Сестра погибшего Эмма рассказала изданию Tverigrad.tv, что Александр звонил ей за 15 минут до вылета с подмосковного аэродрома и обещал перезвонить по прилете в Сочи, где должна была состояться пересадка.

    Эмма: «В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее — абонент был недоступен».

    Александр Шутко был хористом ансамбля Александрова. Из-за выдающегося баса, по словам сестры, его хотели сделать солистом. В Россию он планировал вернуться до Нового года.

    По предварительным данным, в катастрофе Ту-154 под Сочи погибли 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов. Ансамбль летел поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. Всего же на борту лайнера находились 92 человека.

    Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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