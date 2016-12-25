Девушка артиста из ансамбля Александрова опубликовала его последнее фото из самолета

В Сети появилась фотография артиста ансамбля имени Александрова, сделанная им незадолго до катастрофы
Tу-154. Снимок опубликовала возлюбленная Александра Шутко, погибшего в результате крушения.
Сестра погибшего Эмма рассказала изданию Tverigrad.tv, что Александр звонил ей за 15 минут до вылета с подмосковного аэродрома и обещал перезвонить по прилете в Сочи, где должна была состояться пересадка.
Эмма: «В пять утра он не позвонил, стали перезванивать, трубку не брал, точнее — абонент был недоступен».
Александр Шутко был хористом ансамбля Александрова. Из-за выдающегося баса, по словам сестры, его хотели сделать солистом. В Россию он планировал вернуться до Нового года.
катастрофе Ту-154 под Сочи погибли 64 участника ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе его руководитель Валерий Халилов. Ансамбль летел поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии. Всего же на борту лайнера находились 92 человека.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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