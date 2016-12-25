Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с крушением Ту-154

Комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым вылетела в Адлер в связи с катастрофой самолета
Интерфаксу» сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Ту-154.
Ранее стало известно, что в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров были обнаружены фрагменты корпуса самолета ТУ-154 Минобороны России.
По словам источника в экстренных службах, по предварительным данным, при наборе высоты «экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе».
Возможная ошибка пилотирования также не исключается. При этом источники подчеркивают, что пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа. Метеоусловия в районе Сочи простые — хорошая видимость и слабый ветер.
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