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  • 25.12, 11:47

Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с крушением Ту-154

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Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с крушением Ту-154

Комиссия Минобороны РФ вылетела в Адлер в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr>

Комиссия Минобороны РФ во главе с замминистра обороны РФ генералом армии Павлом Поповым вылетела в Адлер в связи с катастрофой самолета Ту-154.

Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине 50–70 метров были обнаружены фрагменты корпуса самолета ТУ-154 Минобороны России.

По словам источника в экстренных службах, по предварительным данным, при наборе высоты «экипаж столкнулся с технической неисправностью критического характера, которая привела к катастрофе».

Возможная ошибка пилотирования также не исключается. При этом источники подчеркивают, что пилоты были очень опытные, с большим налетом часов на воздушных судах данного типа. Метеоусловия в районе Сочи простые — хорошая видимость и слабый ветер.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». На борту самолета, по последним данным, находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди погибших были музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и сопровождающие.

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