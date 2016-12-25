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  • 25.12, 11:46
Обнаружено предполагаемое место падения Ту-154. Минобороны РФ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Обнаружено предполагаемое место падения Ту-154

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Обнаружено предполагаемое место падения Ту-154

Обнаружено предполагаемое место падения <nobr>Ту-154</nobr>

    У черноморского побережья близ Сочи обнаружено предполагаемое место падения Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего по пути в сирийскую Латакию.

    Фрагменты и шасси самолета обнаружены в 6 км от берега в Черном море, сообщили ТАСС в силовых структурах Краснодарского края.

    Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что при обследовании акватории в 6–8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло появиться в результате падения в этом месте самолета.

    Как сообщается, шансов выжить у находившихся на борту самолета людей, скорее всего, не было.

    В этот район направлены спасательные суда.

    Ту-154 пропал с радаров после взлета при выполнении планового перелета с аэродрома в Адлере, куда прибыл на дозаправку из подмосковного Чкаловска.

    На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. На борту находились также девять представителей СМИ — журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

    Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета.

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