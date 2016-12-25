Обнаружено предполагаемое место падения Ту-154

У черноморского побережья близ Сочи обнаружено предполагаемое место падения
ТАСС в силовых структурах Краснодарского края.
Ту-154 Минобороны РФ, пропавшего по пути в сирийскую Латакию.
Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что при обследовании акватории в 6–8 километрах от берега обнаружено масляное пятно, которое, как предполагается, могло появиться в результате падения в этом месте самолета.
Как сообщается, шансов выжить у находившихся на борту самолета людей, скорее всего, не было.
В этот район направлены спасательные суда.
На борту находились 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять военных на авиабазе Хмеймим. На борту находились также девять представителей СМИ — журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».
Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета.
Комментарии