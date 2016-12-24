Психологи объяснили сдержанную улыбку Карауловой на оглашении приговора

Московская студентка Варвара Караулова, которая пыталась сбежать в «Исламское государство» (организация запрещена в России), едва ли раскаялась в своем поступке. Такой вывод сделали психологи, изучившие ее мимику в суде.
Александр Невеев: «Значит, она сама не верит в то, что говорит. Есть такое понятие — каяться, а она лишь говорит: я хорошая девочка, я ошиблась. Я не вижу искреннего раскаяния».
Эксперт по работе с жертвами вербовщиков Игорь Иванишко со своей стороны объяснил, чего в этой жизни не хватает Варваре Карауловой и ей подобным. Уж точно не стеклянной клетки в суде.
Игорь Иванишко: «Им обещают восточную сказку. Сами женщины, которые туда уехали, объясняли, что их жизнь скучна, что они не слышат комплиментов».
Вербовщик обрабатывал Варвару в Сети с 15 лет — целых четыре года. И, получается, года в СИЗО так и не хватило, чтобы вывести из нее этот яд? А помогут ли тогда 4,5 года колонии, к которым ее приговорили?
Александр Невеев: «Вербовка меняет убеждения прежде всего — и Варвара Караулова по-прежнему придерживается радикального ислама».
Но если даже годы в колонии не останавливают влюбленных дурочек, готовых бежать под черные знамена халифата, что же с ними делать? Адвокаты Карауловой назвали приговор необоснованно суровым. Хотели напугать боевиков — напугали родителей.
Подробности — в видеоматериале.
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