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  • 24.12, 20:44
Психологи объяснили сдержанную улыбку Карауловой на оглашении приговора. Исламское государство, приговоры, психология, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Психологи объяснили сдержанную улыбку Карауловой на оглашении приговора

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Психологи объяснили сдержанную улыбку Карауловой на оглашении приговора

Психологи объяснили сдержанную улыбку Карауловой на оглашении приговора

    Московская студентка Варвара Караулова, которая пыталась сбежать в «Исламское государство» (организация запрещена в России), едва ли раскаялась в своем поступке. Такой вывод сделали психологи, изучившие ее мимику в суде.

    Кандидат психологических наук Александр Невеев обратил внимание на то, что Караулова в ходе заседания с трудом сдерживала улыбку, а также безуспешно пыталась заплакать.

    Александр Невеев: «Значит, она сама не верит в то, что говорит. Есть такое понятие — каяться, а она лишь говорит: я хорошая девочка, я ошиблась. Я не вижу искреннего раскаяния».

    Эксперт по работе с жертвами вербовщиков Игорь Иванишко со своей стороны объяснил, чего в этой жизни не хватает Варваре Карауловой и ей подобным. Уж точно не стеклянной клетки в суде.

    Игорь Иванишко: «Им обещают восточную сказку. Сами женщины, которые туда уехали, объясняли, что их жизнь скучна, что они не слышат комплиментов».

    Вербовщик обрабатывал Варвару в Сети с 15 лет — целых четыре года. И, получается, года в СИЗО так и не хватило, чтобы вывести из нее этот яд? А помогут ли тогда 4,5 года колонии, к которым ее приговорили?

    Александр Невеев: «Вербовка меняет убеждения прежде всего — и Варвара Караулова по-прежнему придерживается радикального ислама».

    Но если даже годы в колонии не останавливают влюбленных дурочек, готовых бежать под черные знамена халифата, что же с ними делать? Адвокаты Карауловой назвали приговор необоснованно суровым. Хотели напугать боевиков — напугали родителей.

    Подробности — в видеоматериале.

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