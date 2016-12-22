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  • 23.12, 02:06
Экс-студентку Караулову приговорили к 4, 5 годам колонии. Исламское государство, Москва, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-студентку Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

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Экс-студентку Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

<nobr>Экс-студентку</nobr> Караулову приговорили к 4,5 годам колонии

    Московский окружной военный суд приговорил бывшую студентку философского факультета МГУ Варвару Караулову к 4,5 годам колонии общего режима.

    Экс-студентку МГУ Варвару Караулову признали виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

    Александр Абабков, судья: «Признать Иванову виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима».

    Абаков также отметил, что суд счел достоверными полученные в ходе предварительного следствия признательные показания Карауловой. По словам судьи, показания были получены следователем с соблюдением закона, Караулова была предупреждена о том, что впоследствии они могут быть использованы в качестве доказательства в суде. По его мнению, заявления Карауловой о том, что данные показания были получены под давлением, являются противоречивыми и непоследовательными.

    Сама Караулова приняла приговор спокойно. Она отметила, что ей все понятно, вопросов по приговору у нее нет. Во время разговора с адвокатами девушка даже улыбалась.

    Накануне Варвара Караулова выступила в суде с последним словом. Она объяснила свой побег запоздалым «подростковым бунтом» и «больной любовью», а также заявила, что экстремисты извратили ислам. В своем последнем слове она просила судей о снисхождении.

    Варвару Караулову арестовали 28 октября 2015 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Гособвинение просило приговорить студентку к пяти годам лишения свободы.

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