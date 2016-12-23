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  • 23.12, 15:57

От международных соревнований отстранены 6 российских лыжников

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От международных соревнований отстранены 6 российских лыжников

От международных соревнований отстранены 6 российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) начала расследование в отношении шести членов сборной России по лыжным гонкам.

Спортсмены отстранены от международных соревнований. Имена лыжников не называются, однако известно, что они принимали участие Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Кроме того, как сообщили в FIS, Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.

Напомним, в начале декабря МОК продлил санкции в отношении России, касающиеся и проведения международных спортивных соревнований. Это решение было принято после публикации доклада Макларена, в котором говорится о якобы действующей в России допинговой системе.

После этого отменили сразу несколько стартов. Были приняты решения перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи, этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, а также заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске.

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