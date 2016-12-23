«Часовню тоже мы?»: Путин ответил на обвинения администрации Обамы

Владимир Путин заявил, что в Демократической партии США пытаются на стороне найти виновников своих поражений.
Владимир Путин, президент РФ: «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на развалинах часовни XVIII века. Часовню тоже мы развалили?»
Путин подчеркнул, что, по его мнению, нынешняя американская администрация разделяет нацию, проигрывает по всем фронтам и ищет виноватых на стороне.
При этом Путин, отвечая на вопрос внука Евгения Примакова, выступил за конструктивные и деловые отношения с США. По словам президента, они должны строиться на базе взаимной симпатии народов друг к другу.
Трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.
Комментарии