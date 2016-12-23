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  • 23.12, 13:57
«Часовню тоже мы?»: Путин ответил на обвинения администрации Обамы. Обама Барак, Путин, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Часовню тоже мы?»: Путин ответил на обвинения администрации Обамы

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«Часовню тоже мы?»: Путин ответил на обвинения администрации Обамы

«Часовню тоже мы?»: Путин ответил на обвинения администрации Обамы

    Владимир Путин заявил, что в Демократической партии США пытаются на стороне найти виновников своих поражений.

    По словам президента РФ, попытки американских властей свалить свои неудачи на Россию свидетельствуют о системных ошибках Вашингтона.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мы знаем, что Демпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на развалинах часовни XVIII века. Часовню тоже мы развалили?»

    Путин подчеркнул, что, по его мнению, нынешняя американская администрация разделяет нацию, проигрывает по всем фронтам и ищет виноватых на стороне.

    При этом Путин, отвечая на вопрос внука Евгения Примакова, выступил за конструктивные и деловые отношения с США. По словам президента, они должны строиться на базе взаимной симпатии народов друг к другу.

    Трансляция ежегодной пресс-конференции Владимира Путина продолжается на НТВ.Ru.

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