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  • 23.12, 09:53

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия России

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Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия России

Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия России

Решение Таджикистана связано с приостановкой полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.

Как сообщил РИА Новости глава департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов, решение о закрытии рейсов вступает в силу сегодня в 12:00 местного времени (10:00 по московскому времени).

Юсуф Рахмонов, глава департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана: «В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса „Уральских авиалиний“, которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска».

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ российская сторона с сегодняшнего дня приняла решение приостановить полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.

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