Таджикистан отменил рейсы «Уральских авиалиний» в ответ на действия России

Решение Таджикистана связано с приостановкой полетов авиакомпании «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.РИА Новости глава департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов, решение о закрытии рейсов вступает в силу сегодня в 12:00 местного времени (10:00 по московскому времени).
Юсуф Рахмонов, глава департамента Гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана: «В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса „Уральских авиалиний“, которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска».
приняла решение приостановить полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы.
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