Россия приостанавливает с 23 декабря полеты таджикской авиакомпании Somon Air

Минтранс Таджикистана надеется продолжить переговоры по вопросу авиасообщения с Россией в пятницу.
В российском ведомстве подчеркнули, что запрет на полеты таджикской авиакомпании стал ответной мерой на отсутствие разрешения совершать рейсы в Таджикистан для российской авиакомпании «Ямал».
Сообщение пресс-службы Минстранса РФ: «Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании „Ямал“. Запрет на полеты Somon Air в российские регионы — это ответная мера».
Напомним, переговоры министерств транспорта России и Таджикистана об авиасообщении велись в течение двух дней, 21 и 22 декабря. В ночь на 22 декабря Минтранс РФ сообщил о приостановке авиасообщения между странами. Тогда Таджикистан в течение часа согласовал вылет одного чартерного рейса авиакомпании «Ямал». После этого Минтранс России заявил о восстановлении авиасообщения и продолжении переговоров.
считают, что полеты «Ямала» нарушают паритет по числу перевозчиков, выполняющих рейсы между РФ и Таджикистаном.
Конфликт возник из-за несогласия между Россией и Таджикистаном о статусе нового аэропорта Жуковский. Россия определяет статус Жуковского как подмосковный аэропорт, а в Таджикистане уверены, что он должен относиться к московским аэропортам. Международные рейсы из всех московских аэропортов подчиняются двусторонним соглашениям, в которых прописан паритет по количеству назначенных перевозчиков от каждой страны, напоминает ТАСС.
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